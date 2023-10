Wie die Lilien gegen RB Leipzig punkten wollen

Darmstadt. Torsten Lieberknecht ist bekanntermaßen Fußball-Romantiker – und er hat natürlich seine Meinung zum Thema RB Leipzig. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 stellte am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem ausverkauften Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) aber noch einmal klar, dass er in das allgemeine Klagen über Konstrukte wie RB Leipzig nicht einsteigen will. „Da ist natürlich viel Geld vorhanden“, sagte der 50-Jährige, „aber manche Mannschaften, die viel Geld haben, machen auch viel Mist. Leipzig hingegen zeigt, dass sie mit ihren Finanzen immer in ihre Spielphilosophie investieren.“