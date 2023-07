Wie Mainz 05 im Trainingslager den Teamgeist stärkt

Schladming. Befinden sich Bundesliga-Profis im Trainingslager, gehört Spaß genauso dazu wie Schusstraining. Die Fußballer von Mainz 05 arbeiten in diesen Tagen jedenfalls nicht nur an Taktik und Technik, sondern auch am Teamgeist. In diesen Tagen bestritten die Fußballer zunächst Wettkämpfe gegeneinander, die an die einstige Fernsehshow „Schlag den Raab“ erinnern, wo der heutige Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase sich einst zum Millionär machte. Die Kicker bewiesen in Spielen wie Bierdeckelhaus-Bauen, Nicht-Lachen-dürfen bei flachen Witzen, langsamem Fahrradfahren ohne Umfallen oder Münzenschnippen von der Tischkante in ein leeres Glas Talente, die kein Gegenpressing brauchen.