Wie realistisch ist ein Europapokal-Einzug für Mainz 05?

Wer sind die Hauptkonkurrenten für die Mainzer im Kampf um Europa?

Von der Tendenz her sind die aktuellen sechs Top-Teams der Liga auf klarem Europapokal-Kurs. Bayern München, Borussia Dortmund, Union Berlin, RB Leipzig und SC Freiburg traten schon längere Zeit wie Spitzenmannschaften auf. Bayer Leverkusen hat sich unter Trainer Xabi Alonso inzwischen so gut gefunden, dass die Tendenz deutlich nach oben geht. Da die Teams von Platz neun abwärts, beginnend mit Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen, zu schwankend in ihren Leistungen auftreten, sieht aktuell alles nach einem Dreikampf um Platz sieben zwischen Eintracht Frankfurt, Mainz 05 und dem VfL Wolfsburg aus. Die Eintracht geht allerdings mit einem Negativlauf in den Saisonendspurt, hat die letzten sechs Partien nicht mehr gewonnen, dazu gibt es Spannungen im Verein. Da wird es interessant, ob die Hessen die Kurve noch einmal bekommen. Die individuell stark besetzten und vom renommierten Niko Kovac trainierten Wolfsburger suchen weiter nach Konstanz. Die Eintracht kann allerdings die Mainzer auch dann noch aus dem Europapokal schießen, wenn sie in der Tabelle hinter den 05ern landet. Werden die Mainzer Siebter, wären sie im Falle eines Frankfurter Einzugs ins Pokal-Finale davon abhängig, dass die Hessen dieses verlieren. Sonst würde die Eintracht den 05ern den Europapokal-Platz noch wegschnappen.