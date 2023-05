Wieder „echte Liebe“: Terzic auf den Spuren von Klopp

Lokalkolorit und Volksnähe haben Terzic den Weg in die Herzen der Dortmunder Fans geebnet. Anders als seine prominenten Vorgänger wie Thomas Tuchel, Lucien Favre oder Rose wird er mittlerweile mit Sprechchören gefeiert. Voller Vorfreude auf magische Momente schwor Terzic seine Profis nach dem möglicherweise vorentscheidenden 3:0 in Augsburg auf den Titel-Showdown am Samstag gegen Mainz ein.