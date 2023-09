Wieder ein Remis: Eintracht verpasst Sieg beim VfL Bochum

Bochum. Die Frankfurter Eintracht bleibt sich treu. Auch nach dem vierten Spieltag der Bundesliga sind die Hessen ungeschlagen, das 1:1 (0:0) beim VfL Bochum war sicher verdient, bringt die Hessen aber nicht wirklich weiter. Immerhin, die letzten beiden Spiele in Bochum wurden deutlich verloren. Für die Eintracht war es das dritte 1:1 in Folge, lediglich am ersten Spieltag hat ein Tor beim 1:0 gegen Darmstadt zu einem „Dreier“ gereicht. Das macht einmal mehr deutlich, wo die Stärken und Schwächen des neuen Teams liegen. Stark in der Defensive, eher harmlos nach vorne. Junior Ebimbe hatte die Frankfurter vor 26.000 Zuschauern in Führung gebracht, Kevin Stöger gelang per Elfmeter der Ausgleich.