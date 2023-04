Wieder Letzter: Schalke „dem Abstiegskampf nicht würdig“

„Ich habe das nie so richtig gesagt, aber ich denke, am Freitag - das ist eins“, sagte er. Und was der FC Schalke 04 aus dem 0:2 (0:1) beim Mitkonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim mitnehmen kann in die nächste, noch brisantere Partie zwischen dem Tabellenletzten und dem Vorletzten Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga? „Die Stimmung von den Fans, mehr nicht“, so der 34-Jährige.