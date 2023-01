Wieder nur 1:1: Bayern rumpeln in gefährliche K.o.-Wochen

Beim Blick auf die Februar-Termine droht sogar noch mehr Winter-Frust. Die Bayern rumpeln in gefährliche K.o.-Wochen, beginnend mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch beim stets unangenehmen FSV Mainz 05 sowie dem ersten Teil des Champions-League-Krachers gegen Paris Saint-Germain mit den Weltstars Lionel Messi und Kylian Mbappé am 14. Februar. Schon früh könnte sich die Saison des FC Bayern entscheiden. „Es geht jetzt auch schon um sehr viel“, bemerkte Kahn, als ihm mitten im Satz der so kurze Zeitraum zur Krisenbewältigung bewusst wurde.