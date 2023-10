„Wird zeitnah passieren“: Neuer-Comeback naht

Am 21. Oktober sind die Münchner in der Bundesliga beim FSV Mainz zu Gast, drei Tage später geht es in der Champions League bei Galatasaray Istanbul weiter. Das nächste Heimspiel steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an. Der TV-Sender Sky berichtete, Neuer wolle spätestens gegen Darmstadt wieder im Tor und dann auch direkt in der Startelf stehen.