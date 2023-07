Wolfsburg bestätigt Interesse an Gosens

Der 29 Jahre alte Linksverteidiger ist vertraglich noch bis 2026 an die Mailänder gebunden, beim Champions-League-Finalisten auf seiner Position aber nur der Ersatzmann für den italienischen Nationalspieler Federico Dimarco. Ein Wechsel nach Wolfsburg ist für Gosens deshalb interessant, weil er sich dort als Stammspieler besser für die EM 2024 in Deutschland empfehlen könnte und er in seiner Karriere bislang noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Gosens spielte zunächst für mehrere niederländische Clubs, ehe er 2017 nach Italien wechselte.