Wolfsburg mehrere Wochen ohne verletzten Wimmer

Wolfsburg (dpa) - . Der VfL Wolfsburg muss in den kommenden Wochen auf die Dienste des österreichischen Nationalspielers Patrick Wimmer verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hatte der 22-Jährige am vergangenen Samstag beim 2:3 in Augsburg einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk erlitten und muss operiert werden.