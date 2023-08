Wolfsburgs Nmecha erneut am Knie verletzt

Der ältere Bruder des Neu-Dormunders Felix Nmecha erzielte am Sonntag in Berlin das Tor zum 1:0 für den VfL, musste danach aber in der 43. Minute ausgewechselt werden. Nmecha hatte sich bereits im vergangenen November schwer am Knie verletzt und dadurch die Fußball-WM in Katar sowie die komplette Rückrunde der Bundesliga-Saison verpasst.