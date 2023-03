Wolfsburgs Omar Marmoush vor Wechsel nach Frankfurt

Eintracht-Coach Oliver Glasner kennt den potenziellen Neuzugang bereits aus seiner Zeit bei den Wolfsburgern. Seinen Durchbruch in der Bundesliga schaffte der schnelle und technisch starke Nationalspieler in der vergangenen Saison beim VfB Stuttgart. Die Wolfsburger hatten Marmoush nacheinander an den FC St. Pauli und an die Schwaben ausgeliehen. Im Sommer kehrte Marmoush zum VfL zurück. Ein Wechsel nach England scheiterte, weil der neue Trainer Niko Kovac in unbedingt halten wollte. Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Wolfsburg führten aber auch nicht zu einer Einigung.