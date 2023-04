Wortpiratin: Wenn die 05-Fußballfamilie zusammenhält

Mainz. Es gibt im Fußball den wundervollen Spruch: „In den Farben getrennt, in der Sache vereint.“ Der kommt immer dann zum Tragen, wenn Fans verschiedener Vereine sich zusammen hinter eine Sache stellen, wenn sie für ein gemeinsames Ziel eintreten können. So ist das derzeit bei der schweren Krankheit des ehemaligen Spielers Herbert Scheller, die in dieser Woche auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden ist.