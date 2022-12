Würdiger Jahresabschluss für Eintracht bei Freundschaftskick

Die Frankfurter waren ohne ihre sieben WM-Teilnehmer und die verletzten oder erkrankten Seppl Rode, Ansgar Knauff und Faride Alidou angetreten. Makoto Hasebe spielte zum ersten Mal nach seiner sechswöchigen Pause – und dies im Mittelfeld. Der japanische „Fußball-Methusalem“ (38) machte seine Sache auf Anhieb wieder ausgesprochen gut. Einige andere brauchten länger, um ins Spiel zu kommen. Die erste halbe Stunde gehörte Atalanta, auch weil es in der Abwehr mit Almamy Touré und Hrvoje Smolcic als Organisator nicht wirklich funktionierte. In der 15. Minute gingen die Gastgeber durch den ehemaligen Leipziger Ademola Lookman 1:0 in Führung. Die Frankfurter Abwehr war auf der rechten Seite ausgespielt worden.