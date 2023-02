Zentner kehrt gegen Gladbach ins Tor von Mainz 05 zurück

Mainz. Klares Statement am Freitagabend: Robin Zentner kehrt in den Kasten des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 zurück. Das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, DAZN) wird sein erster Einsatz in diesem Jahr sein. Wochenlang plagte sich der 28 Jahre alte Torhüter mit Rückenproblemen herum. Seit zweieinhalb Wochen trainiert die etatmäßige Nummer eins der 05er wieder schmerzfrei - allerdings sah Trainer Bo Svensson bislang keinen Grund, einen Wechsel im Gehäuse vorzunehmen. Zentner-Ersatz Finn Dahmen, 24, hatte in den vergangenen Wochen mit ordentlichen Leistungen überzeugt, hatte zudem den 3:2-Auswärtssieg in Leverkusen mit seinem gehaltenen Elfmeter gerettet. Vom Leistungsprinzip gab es keinen Anlass, etwas an der Torhüter-Position zu ändern. Allerdings musste Svensson nun eine Entscheidung fällen, um nicht weiter an der Unantastbarkeit seines Stammkeepers zu sägen. Nun ist klar: Robin Zentner ist die Nummer eins, Finn Dahmen hat ihn gut vertreten und kehrt ins zweite Glied zurück.