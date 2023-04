Ziehsohn von Horst Hrubesch kehrt zurück zu Mainz 05

Bei Mainz 05 gilt Schönweitz künftig als der Mann, der Trainer wie Spieler ausbildet, Spitzentalente an der Schnittstelle zu den Profis fördert, gar das Lizenzteam beim Planen des Kaders unterstützt. Gerade in der U19, die am Ostersonntag im Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft am Bruchwegstadion (13 Uhr) auf den 1. FC Köln trifft, warten bereits einige Rohdiamanten. Aus den Reihen der vielen Talente sammelte Brajan Gruda bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund erste Bundesliga-Minuten unter Trainer Bo Svensson, Torjäger Nelson Weiper schoss beim 4:0 gegen Mönchengladbach gar schon sein erstes Tor bei den Profis. Der Verein hofft auf weitere Identifikationsfiguren, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen.