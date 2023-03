Zu nett, brav, harmlos: Hertha auswärts nur Punktelieferant

„Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Aber wenn du eine so spielstarke Mannschaft spielen lässt, brauchen wir nicht darüber zu sprechen, was nicht gut war“, sagte Mittelfeldspieler Tolga Ciğerci. Und Kapitän Marvin Plattenhardt antwortete auf die Frage, ob seine Mannschaft „zu nett“ gewesen sei: „Ein Stück weit schon. Da müssen wir uns in den nächsten Wochen wieder richtig reinfuchsen, um die nötigen Punkte zu holen.“