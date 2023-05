Zwischen Explosion und Desillusion: Hertha nah am Abgrund

Es ehrte Dardai, dass er keine Lust auf unglaubwürdige Durchhalteparolen hatte. Die Ausführungen des Trainers noch in Köln waren nicht weniger als eine erste Bundesliga-Abschiedsrede. Breitflächig sprach Dardai seinem Team die Qualität ab. Zu wenig Tempo, ja sogar zu wenig Mentalität - so ist die Klasse nicht zu halten. „Die Mannschaft ist eben so eingekauft worden“, sagte der Ungar resignierend.