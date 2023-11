2500 Belgrad-Fans: Erhöhte Sicherheitsstufe in Leipzig

Sportlich erwartet Marin ein anderes Spiel als das, was man in der Heimat gewohnt ist. Da habe man meistens bis zu 70 Prozent Ballbesitz und sei dominant. „Das ist in der Champions League gegen Manchester City oder auch in Leipzig natürlich völlig anders. Wir wissen, was uns erwartet, müssen in jeder Situation mit dem Unterschied zwischen heimischer Liga und internationalen Spielen umgehen“, sagte der 34-Jährige. Realistisches Ziel sei es, Platz drei in der Gruppe zu erreichen und damit im Frühjahr in der Europa League weiterzuspielen.