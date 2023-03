AC Milan will ins Halbfinale - Pioli: „Können wir träumen?“

Erstmals seit 2012, als Milan in der Runde der besten acht Teams am FC Barcelona gescheitert war, ist der frühere Gigant damit zurück in Europas Fußball-Elite. „Wir haben nie aufgegeben. Wir haben es verdient, das durchzuziehen“, sagte Pioli nach einem zähen Spiel in London. „Können wir jetzt träumen? Schritt für Schritt vielleicht.“