Aufatmen beim BVB - Brandt: „Nicht in ein Loch gefallen“

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir nicht in ein Loch gefallen sind und uns in dieser Saison durch eine schlechte Phase vieles versauen“, kommentierte der zum „Man of the Match“ gekürte Torschütze Julian Brandt (79.) den verdienten Erfolg. Wie schon beim 1:0 im ersten Duell gegen die Engländer zwei Wochen zuvor stellte der BVB auch diesmal das bessere Team. „Das war von hinten bis nach vorn eine sehr gute Performance“, befand Brandt.