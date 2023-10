Bayern im Joker-Glück: Müllers Robben-Vergleich bei Tel

Beim Reden über Tel erinnerte Müller in den Stadionkatakomben sogar an einen Münchner Königsklassen-Helden. „Wenn wir uns an Arjen Robben erinnern, da haben wir auch manchmal gedacht, okay, jetzt hätte er den Nebenmann sehen müssen. Arjen war aber so aufs Tor fokussiert - und das hat ihm auch viele Tore beschert.“ Das wichtigste zum Sieg im deutschen Champions-League-Finale 2013 in Wmbley gegen Borussia Dortmund.