Bayern-Training mit Müller: „Keine Fehler erlaubt“ in Paris

„Bis jetzt durfte man Fehler machen, jetzt sind keine Fehler mehr erlaubt“, sagte der ehemalige Bayern-Stürmer und Champions-League-Gewinner Giovane Elber bei der Trainings-Übertragung des Rekordmeisters zum Start der K.o.-Phase in Europas Königsklasse. Den Bayern fehlen in Frankreichs Hauptstadt die verletzten Topspieler Manuel Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané. Letzterer soll aber bis zum entscheidenden Rückspiel am 8. März in der Münchner Allianz Arena wieder einsatzfähig sein.