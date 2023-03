Bayerns starke „Wir“-Botschaft: Finale „unser oberstes Ziel“

Mit Blick auf die Auslosung am Freitag kommender Woche, wenn am UEFA-Sitz in der Schweiz neben dem Viertelfinal-Gegner auch gleich die möglichen Halbfinal-Kontrahenten gezogen werden, befand der Aushilfskapitän für den am Mittwochabend erst auf der Tribüne mitfiebernden und später in der Kabine mitfeiernden Manuel Neuer. „Ich wüsste keine Mannschaft, die 'Juhu' schreit, wenn sie auf den FC Bayern trifft. Das hat dieses Spiel noch mal gezeigt“, sagte Müller. Der FC Chelsea, Benfica Lissabon und AC Mailand haben sich bislang ebenfalls fürs Viertelfinale qualifiziert.