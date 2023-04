Bericht: Bayern-Spieler prügeln sich nach City-Pleite

Manchester. Beim FC Bayern soll es laut eines Berichts der „Bild” nach dem deutlichen 0:3 bei Manchester City am Dienstag noch in der Kabine gekracht haben. Beteiligt sollen der deutsche Nationalspieler Leroy Sané und der in der Partie eingewechselte Sadio Mané gewesen sein. Auslöser war wohl ein Missverständnis auf dem Platz kurz vor Ende der Partie. Mané und Sané diskutierten und nahmen die Emotionen dann wohl noch mit in die Katakomben. Dort soll Mané dem deutschen Nationalspieler dann ins Gesicht geschlagen haben.