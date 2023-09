„Big Point“ in „rosaroter Wunderwelt“ - Jubilar lobt Joker

„Musiala ist ein Ausnahmespieler. Absolute Weltklasse, wenn er den Ball am Fuß hat, was er da für eine Denke hat, wie er Eins-gegen-Eins-Situationen löst“, sagte Freund. Musiala, der nach seiner auskurierten Muskelverletzung zuletzt zu einem Jokereinsatz kam, erhielt diesmal den Vorzug vor Müller in der Startelf. Dort würde auch Tel gerne bald auflaufen. Die Situation sei für den Top-Joker „ein bisschen unfair“, räumte Tuchel ein. Aber es sei nur eine Frage der Zeit, bis der 18-Jährige starte. Vielleicht am Tag vor dem Wiesnbesuch, am Samstag gegen Bochum?