Bonuccis emotionales Spiel mit Union in Neapel

„Für einen Italiener in Italien zu spielen, ist immer etwas Emotionales“, sagte der Abwehrspieler bei der Pressekonferenz zu der Partie an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN). Auch wenn er beim 0:1 im Hinspiel in der Hauptstadt nicht zum Einsatz gekommen war, warnte er aus seiner Erfahrung in der italienischen Liga vor den Stärken des Meisters der vergangenen Saison.