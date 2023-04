City-Stürmerstar Haaland vor Bayern-Duell wieder fit

Damit ist auch klar, dass der 22 Jahre alte Norweger für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München am kommenden Dienstag bereit ist. „Er hat die letzten zwei Tage trainiert, richtig gut. Er wird bereit sein“, sagte City-Coach Pep Guardiola mit Blick auf das Auswärtsduell in der Premier League beim FC Southampton am Samstag.