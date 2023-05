City zieht nach Gala gegen Real ins Finale ein

Nach dem 1:1 im Hinspiel in Madrid war damit die City-Revanche für das bittere Aus in der Vorschlussrunde vor einem Jahr gegen den 14-maligen Titelträger perfekt. Manchester trifft angeführt von Kapitän Ilkay Gündogan, der kurz vor Schluss unter großem Applaus ausgewechselt wurde, am 10. Juni in Istanbul auf Inter Mailand, das sich gegen Stadtrivale AC durchgesetzt hatte.