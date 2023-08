CL-Auslosung: Routine für Bayern - Neuland für Union

1. Juni 2024, Londoner Wembleystadion. Das ist der Sehnsuchtsort für die Münchner. „Ich bin auch zum FC Bayern gekommen, um hier zu versuchen, die Champions League zu gewinnen. Es wäre natürlich ganz toll für mich, das ausgerechnet in Wembley zu schaffen“, sagte der neue englische Starstürmer Harry Kane. Präsident Herbert Hainer formulierte die Erwartungen deutlich: „Thomas Tuchel wird versuchen, den FC Bayern in der internationalen Spitze zu etablieren, so wie wir das gewohnt sind. Wir sind nicht zufrieden, dass wir in den letzten Jahren in der Champions League jeweils im Viertelfinale ausgeschieden sind.“