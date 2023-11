Coach Schmidt bei Benfica schwer unter Druck

In der Meisterschaft liegt Benfica zwar nur drei Punkte hinter Sporting, überzeugende Auftritte lieferte Schmidts Team nach Ansicht der Anhänger in dieser Saison bislang aber kaum ab. In der Königsklasse steht Benfica nach vier Partien immer noch bei null Punkten, immerhin gelang Rafa Silva (49.) der erste Treffer dieser Spielzeit. Nach einem desolaten Benfica-Auftritt im ersten Durchgang hatten Mikel Merino (6.), Mikel Oyarzabal (11.) und Ander Barrenetxea (21.) aber schon vor der Pause alles klar gemacht für die Basken.