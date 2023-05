Dank Martinez: Inter Mailand stürmt ins Königsklassen-Finale

Zum sechsten Mal in seiner Vereinshistorie steht Inter im Endspiel der Champions League respektive dem Pokal der Landesmeister. Gegen Manchester City oder Real Madrid, die das zweite Halbfinale bestreiten, soll am 10. Juni im Finale am Bosporus der vierte Königsklassen-Erfolg her. Letztmals war das den Mailändern 2010 im Endspiel von Madrid gegen die Bayern (2:0) gelungen.