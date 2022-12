DAZN: Verärgerte Fans, Schnäppchen, Deals und Konkurrenz

DAZN hat die Sport-TV-Landschaft hierzulande in wenigen Jahren verändert. „Wir sind auf dem deutschen Markt führend beim Fußball, und wir sind auch führend in der Breite des Sport-Angebots“, betonte die Deutschland-Chefin. Neben Champions League und Bundesliga gehören unter anderem die Top-Ligen in Frankreich, Italien und Spanien zum Fußball-Angebot. DAZN verspricht „über 100 Stunden Live-Sport pro Woche“.