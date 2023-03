Eintracht-Fans dürfen in Neapel nicht ins Stadion

Die Eintracht informierte am Dienstagvormittag darüber, dass das italienische Innenministerium im Laufe des Tages eine Verfügung gegen den veranstaltenden Klub SSC Napoli erlassen wird, wonach dem Verein der Verkauf von Eintrittskarten an Anhänger von Eintracht Frankfurt für das am Mittwoch, 15. März, 21 Uhr, stattfindende Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League untersagt ist. Grund dafür sollen Sicherheitsbedenken sein. Darüber habe die Uefa den Verein am späten Montagabend informiert.