„Ein Privileg“: Gündogans emotionale Final-Reise

Fakt ist: Der deutsche Fußball-Nationalspieler will erst nach dem Champions-League-Finale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Istanbul gegen Inter Mailand über seine persönliche Zukunft bestimmen. „Es ist noch nichts entschieden“, behauptet der 32-Jährige: „Wir werden sehen, was passieren wird.“