Eintracht: Fan-Ausschluss in Neapel offiziell bestätigt

„Die Vorfreude ist mit unseren Fans groß, aber auch ohne unsere Fans”, schildert Eintracht-Coach Oliver Glasner zum Fan-Ausschluss. Der Österreicher lieferte am Rande der Premiere des neuen Eintracht-Films am Mittwochabend einen spannenden Vergleich: „Es ist wie in einer Beziehung. Es muss nicht immer der Partner neben dir stehen, dass du weißt, er steht hinter dir. Auch wenn unsere Fans nicht nach Neapel reisen können, wissen wir, dass sie hinter uns stehen. Egal ob in Frankfurt, im Stadion, in der Kneipe oder irgendwo anders auf der Welt. Diese Wucht werden wir auch dort wieder fühlen.”