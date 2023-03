Champions League: Eintracht scheidet chancenlos aus

Unbelehrbare warfen Tische, Stühle und Feuerwerkskörper auf die Polizei, die bis spät in den Abend alle Hände voll zu tun hatte. „Es sind die Ausschreitungen, die wir seit dem Tag der Auslosung befürchten mussten“, sagte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke kurz vor dem Anpfiff und kündigte zudem an, die Vorfälle vollständig aufarbeiten zu wollen. Verletzte hat es laut Reschke glücklicherweise keine gegeben. Rund 500 Eintracht-Fans sollen sich in der Hauptstadt der Region Kampanien aufgehalten haben. Ohne Ticket und trotz des Appells des Vereins, zuhause zu bleiben.