Eintracht setzt Stopp-Zeichen in Ticket-Posse

Die Präfektur Neapel hat am Sonntagabend verfügt, dass der Spitzenreiter der italienischen Serie A keine Tickets für die Partie an Menschen mit Wohnsitz in Frankfurt am Main verkaufen darf. In einem Eilantrag erhob die Eintracht dagegen Einspruch, der am Montagnachmittag vom Verwaltungsgericht Kampanien abgelehnt wurde.