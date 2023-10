Eiskalte Bayern siegen in Istanbul - Rekordserien ausgebaut

Und es ging weiter in nur eine Richtung. Nach einem Schuss von Lucas Torreira knapp über das Tor (24.) war das Glück aufgebraucht. Joshua Kimmich brachte Icardi im Strafraum zu Foul, den fälligen Elfmeter schoss der Argentinier selbst und verwandelte mit einem Panenka-Elfmeter ganz cool. Der Torjäger, der in der Liga in neun Spielen schon zehnmal getroffen hatte, drohte vor dem Spiel wegen einer Knöchelverletzung auszufallen, auf dem Rasen war davon nichts zu sehen. Beim Tor wurde im Stadion laut Sender Prime Video ein Lärmpegel von 132 Dezibel gemessen, was in den gesundheitsgefährdenden Bereich ging.