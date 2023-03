Entsetzen nach Straßenschlachten bei Eintracht-Aus in Neapel

Neapel. Am Tag danach erinnert noch ein ausgebranntes Polizeiauto an das, was sich am Vorabend in Neapel ereignete. „Guerillakrieg im Zentrum von Neapel“, schreibt die italienische Tageszeitung „La Stampa“. „Die Straßen von Neapel glichen am Mittwoch einem Kriegsgebiet“, meldet „The Guardian“ (Großbritannien) nicht weniger dramatisch. „Es sind Szenen, die kein echter Fußball-Fan sehen will!“, fasst die österreichische Kronen-Zeitung richtig zusammen. Und doch kam das, was sich in den Gassen von Neapel ereignete, nicht überraschend.