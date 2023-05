Final-Botschafter Altintop: „Erdbeben hat Vorfreude getrübt“

Berlin (dpa) - . Der frühere Schalke- und Bayern-Profi Hamit Altintop blickt mit gemischten Gefühlen auf das Männer-Finale der Champions League in Istanbul. „Das schreckliche Erdbeben hat die Vorfreude getrübt, aber trotz allem: Die Menschen hier lieben den Fußball und freuen sich auf dieses Event, schließlich ist es das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball“, sagte der 40 Jahre alte Altintop in einem Sky-Interview. Der gebürtige Gelsenkirchener ist Botschafter für das Endspiel, in dem am 10. Juni Inter Mailand und Manchester City um den Titel spielen.