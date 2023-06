Finale in Istanbul für Gündogan „ein Privileg“

Für den 32-Jährigen ist es bereits das dritte Finale in der Königsklasse, bislang kassierte er mit Borussia Dortmund (2013) und Manchester City (2021) jeweils eine Niederlage. „Aller guten Dinge sind drei, sagt man immer“, so Gündogan, der aber nicht übermotiviert an die Sache rangehen will: „Finals sind Finals, da spielen Emotionen und Nerven immer eine gewisse Rolle. Man darf einfach nicht überdrehen, man muss die Ruhe bewahren und alles, was drumherum passiert, bestmöglich ausschalten.“