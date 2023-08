Goldgrube Königsklasse: Auch Bundesliga-Quartett sahnt ab

Weitere 600,6 Millionen Euro werden nach einem Verteilungsschlüssel an die 32 Teams ausgeschüttet. Ein Anteil ist 1,137 Millionen Euro wert, so viel bekommt der in der UEFA-Zehnjahreswertung aller Europacup-Teilnehmer am schlechtesten platzierte Teilnehmer. Das in diesem Ranking am besten platzierte Team (Real Madrid) bekommt 32 x 1,137 Millionen Euro (36,384 Millionen Euro).