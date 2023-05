Guardiola: Champions-League-Sieg für Man City noch weit weg

Auf die Frage nach einem Favoriten auf den Titel in der Königsklasse äußerte sich der Coach zurückhaltend. „Das Team, was den Titel verdient, gewinnt hoffentlich.“ Der 52-Jährige, der mit seiner Mannschaft am kommenden Wochenende die Meisterschaft in der Premier League perfekt machen kann, räumte ein, dass die Sehnsucht nach der Champions-League-Trophäe bei den Cityzens besonders groß ist.