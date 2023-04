Hainer widerspricht Spekulationen über Bayern-Vorstand Kahn

Der FC Bayern war nach einem 0:3 im Hinspiel durch ein 1:1 in der zweiten Partie in München zum dritten Mal nacheinander im Viertelfinale von Europas Königsklasse ausgeschieden. „Jetzt versuchen wir, deutscher Meister zu werden. Und dann werden wir sicherlich in uns gehen. Dann werden wir uns viele, viele Fragen stellen“, hatte Kahn danach erklärt. „Ich habe 14 Jahre hier gespielt. Ich weiß, wie das hier ist, wenn Ziele nicht erreicht werden. Dann kommt einfach Kritik hoch.“