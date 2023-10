„Heißer Tanz“: Leipzig will in Belgrad ins Achtelfinale

Etwas untypisch für Leipzig, dass den zweiten Platz in der Gruppe immer erst am letzten Spieltag gesichert hatte. Für Yussuf Poulsen hat diese Entwicklung auch etwas mit der Erfahrung aus einigen Jahren in der Königsklasse zu tun. „Wahrscheinlich ja. Aber auch etwas mit Glück, dass die anderen Ergebnisse so ausfallen. Auf jeden Fall haben wir nach drei Spielen sechs Punkte. Das ist für mich eine sehr, sehr gute Ausgangslage“, sagte der dänische Nationalstürmer.