Hoeneß: Nagelsmanns Zukunft nicht von Paris-Spiel abhängig

Man könne die K.o.-Spiele gegen das Starensemble von PSG mit Weltmeister Lionel Messi und WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé überhaupt nicht mit dem Münchner ViertelfinaI-Aus im ersten Jahr unter Nagelsmann vergleichen, argumentierte Hoeneß. „Im Achtelfinale gegen Paris kannst du ausscheiden. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich gegen Villarreal ausscheide oder gegen Paris Saint-Germain“, sagte er. Hoeneß blickt nach dem 1:0 in Paris zuversichtlich auf das entscheidende Rückspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena. „Wir haben uns in Paris eine super Ausgangsposition erarbeitet.“