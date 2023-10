Inter Mailand bezwingt RB Salzburg

Salzburg war ordentlich in die Partie gestartet, doch der erste Angriff der Hausherren sorgte für die Führung. RB tat sich in der Folge gegen den Abwehrriegel von Inter schwer. Im zweiten Abschnitt konnten sich die Gäste nur kurz über den Ausgleich freuen, denn Inter bestrafte ein Foul am agilen Davide Frattesi umgehend mit dem fälligen Strafstoß zum 2:1. Am Abend spielten noch Benfica Lissabon gegen Real Sociedad San Sebastian.