Kahn mit Bayern-Wunder-Hoffnung - Tuchel „schockverliebt“

„Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel noch mal alles, was möglich ist, reinzuwerfen“, sagte der 53-Jährige. Am Tag danach zog Kahn mit finsterer Miene und zügigen Schrittes seinen Rollkoffer hinter sich her. Er hätte sich nicht beeilen müssen, weil es erst mit rund einer Stunde Verspätung nach München ging. Für zusätzliche Unruhe sorgte am Abend ein „Bild“-Bericht, demzufolge es noch in der Kabine eine Auseinandersetzung zwischen Leroy Sané und Sadio Mané gegeben haben soll. Die Bayern äußerten sich dazu nicht, die Spieler waren für eine Stellungnahme angefragt.