Kane befördert Bayern gegen Galatasaray ins Achtelfinale

In einer hitzigen Atmosphäre mit vielen türkischen Anhängern kochte die ausverkaufte Allianz Arena in der 62. Minute kurzzeitig, als die Gäste nach einem Abseitstor von Lucas Torreira vermeintlich 1:0 führten. Doch der Videobeweis half den Bayern sowohl in dieser Szene wie auch bei Kanes erstem Treffer, bei dem das Schiedsrichtergespann zunächst auf Abseits entschieden hatte. Gleich zweimal wurde das Kopfballtor überprüft. „Das war etwas seltsam. Keine Ahnung, was sie da gecheckt haben“, sagte Kane.